TİP’li Kadıgil’in sözleri iftira çıktı!

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yasaya tepki göstermek için Ankara'ya giden Muğlalı köylülerin TBMM'ye girişlerinin AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete tarafından engellendiğini iddia etmişti. Kadıgil, "Bir Muğla milletvekili, Muğla'da direnen köylülerin TC'sini 'ben sizi meclise davet ediyorum' diye almış, bu insanların meclise girişini yasaklamış. Şirketlere olan hizmet borcunuzu hakikaten çok güzel ödüyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

O GÜN BİR ARAYA GELDİM

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Muğlalı hemşehrilerimi meclise aldırtmadığım yönündeki iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır.

Bırakın hemşehrilerimin girişini yasaklatmayı, aksine hemşehrilerimle o gün bir araya geldim. Kendilerini odamda misafir ettim. Yaklaşık bir saate yakın da bir görüşme gerçekleştirdim. Bir milletvekilinin kişilerin meclise girmesinin yasaklanması için Meclis İdare Amirliği'ne resmi başvuru yapması gerekmektedir. Benim böyle bir başvurum zinhar olmadığı gibi, yukarıda da belirttiğim gibi kendilerini odamda 1 saate yakın misafir edip görüştüm"

"SAYIN MİLLETVEKİLİ İŞÇİLERLE GÖRÜŞMÜŞ MÜDÜR?"

Mete, Kadıgil'in ima ettiği şirket bağlantısı iddialarına da sert ifadelerle karşılık verdi: "Bir milletvekili olarak meclise gelen vatandaşlarımızı meclise aldırmama, girişlerini yasaklatma gibi bir durumun içerisinde asla olmadım. Ben Muğla milletvekili olarak hem işçilerimizle hem de köylülerimizle görüştüm. Sormak isterim ki, iddiada bulunan ve parti isimlerinde 'işçi' kelimesi yer alan partinin mensubu olan sayın milletvekili işçilerle görüşmüş müdür? Şahsım hakkında şirketlerden maaş aldığımı ima etmeye çalışan sayın milletvekilini bu izansız iddiasını ispata davet ediyorum. Böylesine ahlaksızca iftira atmanın hem vicdani hem de hukuki sonuçları olacaktır. Herhangi bir şirketten maaş alan da, iftirasını ispatlamayan da şerefsizdir."