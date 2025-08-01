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Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:52 Son Güncelleme: 1.8.2025 20:07

TÜGVA Programı'na damga vuran Mescid-i Aksa koreografisi "Bir gün gelecek bir gün kalacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Final Programı’nda gençlerle bir araya geldi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda on binlerce gencin coşkulu katılımıyla gerçekleşen programda görkemli bir koreografi damga vurdu.

TÜGVA Programı’na damga vuran Mescid-i Aksa koreografisi Bir gün gelecek bir gün kalacak

Stadyumu dolduran binlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından önce tribünlerde açılan dev koreografi dikkat çekti. Pankartta, Mescid-i Aksa ve Ayasofya görselleri ile Başkan Erdoğan'ın portresi yer aldı.

"BİR GÜN GELECEK BİR GÜN KALACAK"

"Bir gün gelecek! Bir gün kalacak!" sözlerinin yer aldığı koreografide, Başkan Erdoğan'ın kararıyla yeniden cami statüsüne kavuşturulan Ayasofya gibi, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın da bir gün özgürleşeceği mesajı verildi.

GAZZE'DE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ

Başkan Erdoğan da burada yaptığı konuşmasında Gazze'de zulmün sona ereceği günlerin yaklaştığına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız." diyen Başkan Erdoğan, "O gün orada şükür namazı kılacağız" ifadelerini kullandı.

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TÜGVA Programı'na damga vuran Mescid-i Aksa koreografisi "Bir gün gelecek bir gün kalacak"
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