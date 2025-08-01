TÜGVA Programı'na damga vuran Mescid-i Aksa koreografisi "Bir gün gelecek bir gün kalacak"

GAZZE'DE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ

Başkan Erdoğan da burada yaptığı konuşmasında Gazze'de zulmün sona ereceği günlerin yaklaştığına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız." diyen Başkan Erdoğan, "O gün orada şükür namazı kılacağız" ifadelerini kullandı.