TÜGVA Programı'na damga vuran Mescid-i Aksa koreografisi "Bir gün gelecek bir gün kalacak"

Stadyumu dolduran binlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından önce tribünlerde açılan dev koreografi dikkat çekti. Pankartta, Mescid-i Aksa ve Ayasofya görselleri ile Başkan Erdoğan'ın portresi yer aldı.
"BİR GÜN GELECEK BİR GÜN KALACAK"
"Bir gün gelecek! Bir gün kalacak!" sözlerinin yer aldığı koreografide, Başkan Erdoğan'ın kararıyla yeniden cami statüsüne kavuşturulan Ayasofya gibi, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın da bir gün özgürleşeceği mesajı verildi.
GAZZE'DE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ
Başkan Erdoğan da burada yaptığı konuşmasında Gazze'de zulmün sona ereceği günlerin yaklaştığına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız." diyen Başkan Erdoğan, "O gün orada şükür namazı kılacağız" ifadelerini kullandı.