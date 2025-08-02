Adana ve Osmaniye’de yeni yuva mutluluğu

Asrın deprem felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de yapımı tamamlanan 27 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Sumbas ilçesi Alibeyli Köyü'nde yapılan konutlarının anahtarları vatandaşlara Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi. Konutları çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Çok güzel ev yapmışlar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Vali Yılmaz, "Hemşerilerimizin huzur içinde oturacakları nitelikte, layık olacak şekilde yapmaya gayret gösterdik. Yılın sonuna kadar yüzde yüze yakını bitmiş olacak, şu anda yüzde seksene yaklaştık" diye konuştu.

ADANA'DA 7/24 ÇALIŞMA

Adana'da da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında inşa süreci tüm hızıyla sürüyor. TOKİ tarafından yapılan 12 bin 522 bağımsız bölümün 8 bini tamamlandı ve kalanların inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Evlerin yüzde 95'i tamamlanmış durumda.