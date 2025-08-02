Aileyi koruyan yapımlara tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle, aileyi koruyacak ve güçlendirecek birçok faaliyet hayata geçirilmeye başlandı. Bunlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) işbirliğinde 2025 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri olacak.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

Aile Bakanlığı ve RTÜK, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye amacıyla dizi yapımcıları ve medya temsilcileriyle bir araya gelmiş ve bazı öneriler ortaya konmuştu. Aile Dostu Medya kriterlerinin belirlendiği toplantılarda dizi ve film yapımlarında fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet öğeleri içermemesi, yapımların aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik etmesi ve aile içi iletişimi güçlendirmesi gibi kriterler üzerinde durulmuştu. Aile Dostu Medya kriterlerine uygun içerik üreten yapım ve yapımcılar için teşvik ödülü başvuruları alınmaya başlandı.

ŞİDDETE YER YOK

Takvimini RTÜK'ün açıkladığı "2025 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri"nde dizi-filmden habere, belgeselden çocuk programına, yarışmadan spor programına kadar 10 kategorideki içerikler yarışacak. Toplamda verilecek 18 milyon liralık teşvik ödülleri kapsamında yapımların kadına şiddet, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımcılığı, çocuk istismarı ve aile kurumunu zedeleyecek unsurlar barındırmaması beklenecek. Öte yandan içeriklerde güçlü kadın figürlerinin artırılması, Türk aile yapısının teşvik edilmesi ve birlik ve beraberlik temalarına yer verilmesi amaçlanıyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.



AİLELER İÇİN 7 BİNİ AŞKIN FAALİYET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklaması doğrultusunda her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması hızla yapılarak uygulamaya konuldu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm faaliyetlerin planlamasını yapan bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle hayata geçirdi. Bu çerçevede bakanlık, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde "aile olmak" vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 1256'sı temmuz ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 7 bin 937 faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti.