SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır!

Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler kendisinin ve ailesinin hayatını hedef almışken bile zerre kadar geri adım atmamıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı her anlamda bedeli ödenmiş ve cesaretle donanmış bir hayattır. O yüzden tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve "siyasi irade" sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu defalarca gördük.

"BAŞLIBAŞINA BİR TRAJEDİDİR"

Özgür Özel Hamas'ı "terör örgütü" diye yaftalamaya çalışmış, arkasından tepkiler gelince "terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim" demiştir. Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düştüğü vahim durumu tashih etmesi ve Filistin davasından özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü merceklerden bakarak konuşması başlıbaşına bir trajedidir. Cumhurbaşkanımız ise siyasi yasaklı olduğu dönemde bile ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya cevaben "Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir" demiştir.