Haberler Gündem Haberleri Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 1 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.8.2025 20:40

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 1 zanlı tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan G.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "Suç delillerini gizleme ve değiştirme" suçundan tutuklandı.Şüphelinin, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek  ile yurt dışından dönüşünde görüştüğü iddia edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 1 zanlı tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek 5 temmuz tarihinde tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 1 zanlı tutuklandı
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