Bakan Kurum, İskenderun sahilindeki düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceledi:

Bakan Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Atatürk Anıtı Alanı'nı gezen Kurum, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İskenderun sahilinin yaklaşık 80 santimetre çöktüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının deniz kenarında gerekli tahkimatları yaparak bölgeyi emniyete aldığını söyledi.

Kurum, 7 ay önce İskenderun'a bölgenin cazibe merkezi olacak önemli çevre koruma ve doğa projesini kazandıracaklarını müjdelediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"O gün bir söz vermiş, bu çerçevede de ekiplerimizle, arkadaşlarımızla çalışmalara hızlı şekilde başlamıştık. Bugün hamdolsun geldiğimiz noktada artık altyapıyı tamamen bitirdiğimiz, arazi ile şehrin kotunu aynı hale getirdiğimiz bir düzenlemeyi görüyoruz. İnşallah 29 Ekim'de, Cumhuriyet'imizin 102'nci yıl dönümünde büyük bir coşkuyla İskenderun Sahil Projemizi tamamlayacağız ve Hatay'ımıza, İskenderun'umuza kazandırmış olacağız."

"TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN ÖNEMLİ VE BÜYÜK ÇEVRE PROJELERİNDEN BİR TANESİ"

Projenin depremin izlerinin silinmesi ve Akdeniz'in güzelliklerinden istifade edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası, seyir teraslarımızla birlikte güneşin batışını seyredeceğimiz, şehrin nefes alacağı, yediden yetmişe herkesin vakit geçirebileceği bir alan haline geliyor. İçinde yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, restoranlarıyla, oyun alanlarıyla ve bayramlarımızı, törenlerimizi icra edeceğimiz tören alanımızla birlikte 303 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en önemli ve büyük çevre, doğa koruma projelerinden bir tanesi."

Bakan Kurum, projede hiçbir ağaca zarar verilmediğini, var olan ağaçların korunup yeni yerlerine taşındığını, alana yeni bitkiler ekildiğini anlattı.

Depremden etkilenen 11 ilde, afet konutlarını ve iş yerlerini tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Kurum, "İstiyoruz ki bir tarafta esnafımız helal kazancını devam ettirsin, vatandaşlarımız güven, huzur içerisinde yeni konutlarında, iş yerlerinde yaşasın. Diğer taraftan da buradaki sosyal ihtiyacı giderecek, şehrin o doğasını, ekolojik yapısını koruyacak ve iklim şartlarına uygun şekilde böylesi sosyal projelerle, yaşam alanlarıyla birlikte şehrimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız altyapısından üstyapısına, şehrin ayağa kalkması adına her türlü iradeyi ortaya koymuştur. Bizler de üstümüze vazife alarak şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek adımları kararlılıkla birlikte atıyoruz. İnşallah yıl sonu geldiğinde o depremin izlerinin tamamen ortadan kalktığı, vatandaşımızın eskisinden çok daha huzurlu, mutlu, güven içerisinde yaşadığı bir İskenderun'u, Hatay'ı inşa etmek, ihya etmek istiyoruz. Bu anlamda da ekiplerimiz, ekip arkadaşlarımız kararlılıkla gece gündüz çalışıyor. 29 Ekim'de tüm İskenderun'u, Hatay'ı buraya davet ediyorum. Coşku içerisinde o birlik ve kardeşlik nasıl olurmuş tüm dünyaya, Türkiye'ye gösterelim diyorum. Şimdiden İskenderun sahil projemiz hayırlı uğurlu olsun"

Konuşmasının ardından sahil bandını inceleyen Kurum, sohbet ettiği bir futbol okulunun öğrencileriyle fotoğraf çektirdi, hediyeler verdi.

İncelemede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da yer aldı.