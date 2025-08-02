Bakanı Yumaklı Adıyaman’da sektör temsilcileriyle buluştu! Tarımda Türkiye Yüzyılı vurgusu

Bakan Yumaklı, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli başlıklarından birinin tarım ve orman olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer" diyerek tarımın stratejik önemini bir kez daha hatırlattı.

"SEKTÖRÜN KARARLILIĞINI GÖZLERİNİZDE GÖRÜYORUM"

Bakan Yumaklı, toplantıya katılan sektör temsilcilerine hitaben, "Her birinizin gözlerinde bu sektörü daha ileriye taşıyacak kararlılığı ve heyecanı görüyorum. Emin olun ki sizleri tek tek dinleyecek, tüm talepleri not alacağım. Bu toplantımızın hem Adıyaman hem de Türkiye tarımı için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

KÜRESEL ISINMA, SU KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Konuşmasında iklim krizine ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dikkat çeken Yumaklı, 2025 yılı kuraklık haritalarının geçen yıla kıyasla daha sıkıntılı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Su ve sulama yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Bakan, yapay zeka destekli sistemler, modern sulama altyapıları ve ileri biyolojik arıtma ile tarımsal sulamada atık su kullanımına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

ZİRAİ DON, HAYVANCILIK VE ŞAP HASTALIĞI GÜNDEMİ

Nisan ayında yaşanan zirai don olaylarının 65 ilde etkili olduğunu, Adıyaman'da da yaklaşık 11 bin üreticinin zarar gördüğünü ifade eden Yumaklı, TARSİM kapsamındaki hasar tazminatlarının ödenmeye başladığını, sigortasız üreticilerin zararlarının da kısa sürede karşılanacağını duyurdu. Hayvancılıkta ise yeni yol haritalarının çizildiğini belirten Yumaklı, "Anaç hayvan sayısını artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek ve gençleri bu alana dahil etmek temel hedefimiz" dedi. Şap hastalığına karşı alınan önlemleri de paylaşan Bakan, 81 ilde hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığını, aşılama oranının %85'in üzerine çıktığı illerde hastalık riskinin azaldığını söyledi.

"ADIYAMAN, TARIMDA MARKALAŞIYOR"

Adıyaman'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Bugün 29 bin çiftçimizin büyük bir emek ve alın teriyle işlediği topraklarda üretim yapılıyor. 9 ürünümüz coğrafi işaret aldı. Besni üzümü, Kahta bademi, Tut dutu ve Kahta narı sadece bazı örnekler" dedi. Son 23 yılda Adıyaman'a 65 milyar liralık tarım, orman ve su yatırımı yapıldığını açıklayan Yumaklı, şunları aktardı: 95 sulama tesisi hizmete alındı, 204 bin dekar arazi suya kavuştu. Kırsal kalkınma ve ORKÖY destekleriyle 3.831 proje hayata geçirildi. 182 bin dekar alanda mera ıslahı, 9 ova koruma altına alındı. 200 bin TARSİM poliçesi düzenlendi, 326 milyon lira prim desteği sağlandı. 66 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Bu yatırımlar sonucunda, Adıyaman'ın: Bitkisel üretimi %18 artarak 965 bin tona çıktı. Tütün ve bademde Türkiye birincisi, Antep fıstığında üçüncü, Trabzon hurması, dut ve nohutta dördüncü sıraya yükseldi. Büyükbaş hayvan sayısı %34 artarak 105 bine ulaştı. Arılı kovan sayısı %133 artışla 88 bine çıktı. Su ürünleri üretimi %219 artışla 2.508 tona ulaştı. Tarımsal hasılası 34 kat artarak 11,5 milyar liraya yükseldi. Çetintepe Barajı bölge tarımının kaderini değiştiriyor

Yumaklı, konuşmasında sabah saatlerinde su tutma işlemi başlayan Çetintepe Barajı'nın da bölge açısından taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi: "6 milyar lira yatırımla tamamladığımız Çetintepe Barajı, hem sulama hem içme suyu hem de enerji üretimi açısından Adıyaman'ın geleceğine hizmet edecek. Barajla birlikte Besni Ovası'nda 220 bin dekar arazi cazibeli sistemle sulanacak."

Adıyamanlıları yakından ilgilendiren diğer projeler

Bakan Yumaklı, bölgede devam eden su ve sulama projelerini de şu başlıklarla özetledi:

Koçali Barajı: Deprem sonrası revize edildi, aynı noktada yapımına devam ediliyor. 2028'de tamamlanacak.

Göksu Araban Projesi: 3 ilde toplam 600 bin dekar alanı sulayacak. Öncelik Adıyaman'da.

Atatürk Barajı'ndan İçme Suyu Temini: 18 Ağustos'ta proje yapım ihalesi yapılacak.

Bebek 1 ve 2 Pompaj Sulama Projeleri: Toplam 59 bin dekar alanı sulayacak, yıl sonunda tamamlanıyor.

Gömükan Projesi: 8,5 milyar TL'lik yatırımla 2026 yılı sonunda 73 bin dekar alan sulamaya açılacak.

Çelikhan (Çat) Barajı: 13 bin dekar alan, 2026 sulama sezonunda hizmete alınacak.

Toplulaştırma çalışmalarıyla 850 bin dekar arazi birleştirildi.

69 yerleşim yerinde taşkın koruma tedbirleri tamamlandı.

TOHUMLUK SERTİFİKASYON MERKEZİ HİZMETE GİRİYOR

Toplantı sonrası Adıyaman Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi'nin açılışının yapılacağını duyuran Yumaklı, bu merkezin 9 ildeki çiftçilere hizmet vereceğini belirtti. Tohumculuk firmalarının uluslararası standartlarda üretim yapmasına destek olacağını vurguladı.

"ADIYAMAN, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TARIM BAŞKENTLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Bakan Yumaklı, toplantının sonunda şunları söyledi: "Adıyaman tarımı için daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok projemiz var. Depremde büyük yara alan bu güzel şehrin yaralarını birlikte saracağız. Bu kadim toprakların bereketi, milletimizin gücüyle birleşerek Türkiye Yüzyılı'na yön verecek." Toplantının ardından sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yapan Bakan Yumaklı, talep ve önerileri not aldı. Programın son bölümünde TTSM açılışı ve saha ziyaretleriyle temaslarını sürdürdü.