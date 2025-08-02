Boğaz’da gürültü çilesine neşter

İstanbul Boğazı'nda her gece saç baş yolduran gürültüye yönelik polis denetim yaptı. Özellikle Beşiktaş ve Sarıyer'de doğum günü, parti, eğlence ve özel günlerde kiralanan tekne ve özel yatlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü yapanlara ve bir suç örgütünün ismini lazerle köprüye yansıtarak propaganda yapanlara idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazer gösterimi yaparak suç örgütlerinin propagandasını yapan organizasyon şirketi ve teknelere denetim yapıldı. Hem karadan hem de denizden sürdürülen çalışmalarda 19 teknede denetim yapılırken 148 kişi sorgulandı. Lazer gösterimi yaptığı belirlenen 1 tekneye ise idari işlem uygulandı. Suç örgütlerinin adını kullanarak paylaşım yaptırmak isteyen şüphelilere de işlem yapıldı.