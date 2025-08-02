Devlet yeni Adıyaman inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Emlak Konut GYO aracılığıyla Adıyaman İndere'de kurulan Türkiye'nin en büyük şantiyesinde yürüttüğü inşaat faaliyetleri yüz güldürmeye devam ediyor. Ayşe ve Bayram Kahraman çifti Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan çift, devletin desteğiyle yeniden hayata tutundu.

İÇLERİ SARAY GİBİ GÜZEL

Yeni yuvasına kavuşan Bayram Kahraman ve eşi Ayşe Kahraman, SABAH'a duygularını anlattı: "Dalga geçiyorlardı, 'O kayalarda, dağda ev mi olur?' diyorlardı. Buyurun; hani kaya nerede? 2 torunum ve eşimle yeniden ayağa kalkmaya çalıştık. Herkes elini taşın altına koydu. Onlar benim çocuklarımı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin, ciğer acısı göstermesin. Devletimiz tüm imkânlarını depremzedelerin güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için seferber etti. Ben devletime güveniyorum.

Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Malatya'ya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Kahramanmaraş'a yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Hatay'a yapıldı. Hangi babayiğidin kârıdır bunları yapmak? Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı ki bu evlerin olacağına. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'Çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ

Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü işyeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve işyerinden büyük bölümü tamamlandı. 9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de, 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.