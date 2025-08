Dijital tahakküm bitmeli

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dijital tahakkümün yıkılması gerektiğini söyledi. Bayraktar, bir TV kanalında katıldığı canlı yayında, bir süre önce kullanıma açılan yerli sosyal medya platformu Next Sosyal başta olmak üzere çeşitli konularda önemli açıklamalar yaptı. Next Sosyal'in insanlığın faydasına geliştirilen bir proje olduğunu belirten bayraktar, "Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz, cemiyete açık olmasını istiyoruz, herkes kullansın" dedi. Bu süreçte siber saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Bayraktar, Next Sosyal'in, toplumları birbirine düşürmek, kırdırmak için kurulan X'e alternatif olarak inşa edildiğini ve şu anda 630 bin kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Bayraktar, "NEXT ile ilgili İHA'larda olduğu gibi içeriden eleştiriler geldi. Toplumun her kesimini davet ettik, bu siyasi bir mecranın da değil, bu Türkiye'nin sosyal medyası olsun. Bütün dost ve gönül coğrafyasını kuşatacak şekilde bir tasarım var" ifadesini kullandı.

KIZILELMA MÜJDESI

Yapılanan mevcut sosyal medya tekellerine başkaldırı olduğunu söyleyen Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın seri üretimine geçildiğini ve gelecek yıl envanterde olacağını kaydetti.