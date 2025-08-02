Fidan, Hamas heyeti ile görüştü: İsrail’in adımları asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve heyeti ile İstanbul'da görüştü. İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini kaydeden Fidan, bu yaklaşımın Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini ifade etti. İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini, böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayan Fidan, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.