Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Sevgili genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde heyecanınızı paylaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.

Yaz okullarında gençlerimiz bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler; yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler; yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız, bu yaz okulunda ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdi. TÜGVA, hem eğitim hem kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle 11 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Vakıf okulları, enderun okulları, doğa kampları, münazara yarışmaları gibi programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor.

Vakfımızın pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz: Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmetlerdir. Polise taş atan, esnafın malını mülkünü yağmalayan değil; vatanına, milletine, ümmetine sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Ama onlara bugün kötü bir haberim var: Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız.

TOPÇU'NUN TARİF ETTİĞİ GENÇLİK

Sevgili gençler, merhum Nurettin Topçu, bundan 64 yıl önce, Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani sizleri bakınız nasıl tarif ediyor: "Yarının Türkiye'sinin kurucuları, muhtelif insanların şahıslarından birleşeceklerdir. Onlar Yunus'la, Yavuz'la birleşecek. Sinan'la Akif'e uzanacak. Ebu Hanife'yle Hüseyin'i tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh."

Evet, rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ettiği gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Kudüs'ten Kırım'a, Gazze'den gönül coğrafyamızın dört bir yanına umut taşıyan gençlik işte burada. İfadesiyle dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kimliğinin, ölçüsünün davasını güden gençlik işte burada. Burada, kükremiş sel gibi, kendini çiğneyip taşan TEKNOFEST gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi, inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum.

ÜLKEMİZİN ŞAHLANMASINA AZ KALDI

Türkiye'mizin şahlanmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamızda barış rüzgârlarımızın esmesine inanın çok az kaldı. Allah'ın izniyle sizlere, terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar sizlerin hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz.





GAZZE'DE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ

Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz, siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90'ını yerle yeksan ettiği bir coğrafyada; açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Her gün, karnı sırtına yapışmış masum bedenlerin, çocukların, kadınların şehadet haberini alıyoruz. Gazze'de, en vahşi soykırım yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil; insanlık adına ne varsa, mazlumların kanıyla birer birer yok edilmektedir. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Gazzeli kardeşlerimiz, öz yurtlarında; şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacaklar. Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Gazzeli kardeşlerimizle muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak; inşallah hep birlikte omuz omuza şükür namazı kılacağız.