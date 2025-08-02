İBB soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştıran ve söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan bazı yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ve 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tamamının İSFALT ve İETT ihalelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptıkları belirlenen şüphelilerin, karıştıkları adrese teslim ihaleler İstanbul Emniyeti polisleri tarafından tespit edildi. Şüphelilerden komisyon üyeliği yapanlardan bazılarının; İSFALT ve İETT'den alınan ihalelerde önceden anlaşma, ihale şartlarını ve kazanacak olan kişileri belirleme, önceden anlaşmaların yapılması ve ardından ihalelerin anlaşılan kişi veya şirketlere verilmesi gibi usulsüzlüklere karıştıkları iddia edildi. İfadelerin ardından şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler, savcılık soruşturmalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına 20'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.