İsrail’de ’Türkiye’ korkusu! Siyonist basın açık açık yazdı: O hamlelere hazırlıksısız

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİ HAMLELERİ

Analizdeki bir diğer dikkat çekici iddia ise Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin sadece Gazze ile sınırlı olmadığının vurgulanması oldu. Horev'e göre Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve deniz yetki alanları, iki ülke arasında derin bir çıkar çatışması yaratıyor.

İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır ile birlikte hareket ederek, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını dışlama politikasına devam ediyor. Türkiye ise uluslararası hukuktan doğan haklarını savunarak bu kuşatmaya karşı dik duruyor. Analize göre, Türkiye'nin bu tutumu İsrail tarafından "tehdit" olarak algılanıyor.

'TÜRKİYE BU DURUMU KABULLENMEZ'

Ayrıca analizde, Türkiye'nin deniz alanlarında yaptığı doğalgaz ve petrol aramaları ile EastMed Gaz Forumu'na alınmaması, Ankara'nın bölgede enerji merkezi olma hedefini engellemeye yönelik bir Batı planı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin bu durumu kabullenmeyeceğini açıkça itiraf ediliyor.

Bununla birlikte analizde, Türkiye'nin gelecekte Filistin'e yönelik yardım misyonlarını devlet destekli hale getirebileceği ve bu misyonların Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülebileceği öne sürüldü. Horev'e göre bu senaryoda, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilere eşlik ederek, İsrail'in müdahale etmesini engellemesi mümkün görülüyor.