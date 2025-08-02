İstanbul’da Akdeniz masası

Son dönemde başta Rusya-Ukrayna görüşmeleri olmak üzere küresel ve bölgesel sorunların çözümü için tarihi diplomasi masalarının kurulduğu adres haline gelen Dolmabahçe Çalışma Ofisi dün de önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

İŞBİRLİĞİ KOMİTELERİ TOPLANACAK

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eşgüdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zirvede, işbirliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüşmede Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çektiği belirtilerek acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladığı da belirtildi.



400 BİN GENÇ EĞİTİM ALDI

TÜGVA Yaz Okulu, bu yıl 30 Haziran'da başladı ve 6 hafta boyunca Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak uygulandı. Proje kapsamında yaklaşık 400 bin genç, dini ve ahlaki eğitimlerden sportif faaliyetlere, kültürel gezilerden yarışmalara kadar birçok farklı etkinliğe katılım sağladı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleşen büyük buluşmada, Türkiye'nin dört bir yanından 50 bine yakın genç aynı heyecanla bir araya geldi. Programda, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.