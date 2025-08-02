SON DAKİKA | 14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir darbe indirildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

PROPAGANDA, FİNANS VE ÖRGÜT ÜYELİĞİ

Yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen dijital materyallerin örgütün yerel ve uluslararası bağlantılarını aydınlatmada önemli bilgiler barındırdığını belirtti.





BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ ÇOK BOYUTLU BİR DEVLET REFLEKSİDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır," ifadelerini kullandı. Yerlikaya, devletin tüm birimleriyle terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesinin süreceğini vurguladı.



