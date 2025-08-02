TİKA’dan şiddete karşı seminer

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" kapsamında sertifika töreni düzenlendi. TİKA, İçişleri Bakanlığı ve Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanlığı kapsamında düzenlenen ve Bosna Hersekli polis memurlarına yönelik yapılan eğitimin sertifika törenine Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ve çok sayıda davetli katıldı. Isak, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin önemli olduğunu belirterek TİKA gibi güçlü bir kurumla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Akseki de kadına karşı şiddetle mücadele gibi birçok projeye destek verdiklerini ifade ederek eğitimlerin toplum güvenliğine katkı sağladığını söyledi.