Türkiye, Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İsrail'e karşı attığı kararlı adımları kamuoyunu bilgilendirdi.

İsrail'in insani yardımları engellemeyi sürdürmesi üzerine:

• İlk etapta 54 ürünü kapsayan ihracat kısıtlaması getirildi.

• Saldırıların devam etmesiyle 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile tüm ticaret durduruldu.

Böylece Türkiye, İsrail'e karşı en somut ve net adımı atan ülke oldu. Merkez ayrıca, "Türkiye'nin İsrail'le gizli ticaret sürdürdüğü" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

BM VE LAHEY'DE YOĞUN DİPLOMASİ

Ankara, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için çok boyutlu bir diplomasi yürütüyor:

• Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına resmen müdahil olundu.

• 2024 Kasım'ında Türkiye öncülüğünde başlatılan girişimle, İsrail'e silah transferinin yasaklanması çağrısı 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluş tarafından imzalandı.

• Türkiye, İİT-Arap Ligi Temas Grubu ve Madrid Grubu gibi uluslararası platformlarda iki devletli çözüm için aktif rol oynamayı sürdürüyor.

GAZZE'YE 100 BİN TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM

Türkiye, insani destek alanında da öncü rolünü sürdürüyor:

• Bugüne kadar 100 bin tondan fazla insani yardım Gazze'ye ulaştırıldı.

• BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya 2025 yılı için 10 milyon dolar gönüllü destek sağlandı.

• 2024 yılında yapılan un bağışları ve ek yardımların toplam değeri 40 milyon doları aştı.

Bu yardımlar, Gazze'de açlıkla mücadele eden halk için adeta yaşam hattı oldu.

BM'DE SERT MESAJ: 'GAZZE'NİN GELECEĞİ FİLİSTİN HALKININ İRADESİDİR'

Temmuz 2025'te New York'ta düzenlenen BM yüksek düzeyli Filistin konferansında Dışişleri Bakanlığınca Türkiye adına sert bir mesaj verildi:

"Kalıcı ateşkes, kesintisiz insani yardım ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti, kalıcı barışın tek anahtarıdır."

Türkiye, Gazze'deki insani felaketin sorumlusunun İsrail işgali olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

EYLÜL'DE YENİ ADIMLAR GELİYOR

BM Genel Kurulu marjında liderler zirvesi yapılacak. Netanyahu ve Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararlarının uygulanması için diplomatik baskılar artırılacak.

Türkiye, Filistin halkının onurlu ve özgür bir geleceğe kavuşması için tüm diplomatik, hukuki ve insani araçları seferber etmeye devam edecek.