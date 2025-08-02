Yunan medyası Türkiye'nin güçlenen rolünden rahatsız! "Görmezden gelemeyiz..."

TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKIŞI TESADÜF DEĞİL

Türkiye'nin öne çıkışı tesadüf değil; Erdoğan bu duruma uzun yıllar yatırım yaptı ve Türkiye önemli riskler üstlendi. Ankara için asıl fırsat Rusya-Ukrayna savaşıyla doğdu. Trump'ın "barış sağlayıcı" imajını güçlendirmek istediği bu dönemde, Türkiye Kiev ile Moskova arasında "arabulucu" rolü ile öne çıktı.

Gazze savaşı ise Türkiye'ye çok daha büyük bir fırsat verdi. Filistin dayanışma hareketini sahiplenen Türkiye diğer ülkelerle de yakınlaştı. Bunun en çarpıcı örneği Fransa oldu: Macron'un Filistin devletini tanıma girişimi, Erdoğan ile Fransız lideri birbirine yakınlaştırdı.

İki liderin telefon görüşmesi ve BM'deki ortak tutumları Türkiye-Fransa arasında arasında daha geniş bir uzlaşma zemini yarattı.

AB içinde de Türkiye'ye dair imaj yumuşadı. Berlin, Roma, Madrid, Polonya, Macaristan ve diğer bazı ülkeler, Türkiye ile jeostratejik boyuta dayalı yeni bir ilişki kurulması gerektiğini düşünüyor. Avrupa'nın savunma alanında yeniden silahlanma süreci, Avrupalıların Türkiye "ittifakını" sağlamak için ciddi tavizler vermeye hazır olduklarını gösteren bir örnek.

Eurofighter Typhoon satışının önünün açılması, İtalyan ve İspanyol şirketleriyle yapılan savunma anlaşmaları ve birçok Avrupa ülkesinin Türk SİHA'larını satın alması da bu yeni iklimin somut göstergeleri oldu.

YUNANİSTAN 25 YIL ÖNCE ERDOĞAN'IN DEVRALDIĞI TÜRKİYE İLE İLGİSİ KALMAMIŞ BİR TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Önümüzdeki yıllarda Yunanistan, 25 yıl önce Erdoğan'ın devraldığı Türkiye ile artık ilgisi kalmamış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak. Güç dengesi değişti; ittifaklar ve uluslararası örgütlere katılım da Türk revizyonizmini durdurmakta giderek daha az etkili oluyor.

Savunma sanayisinin büyük sıçraması sayesinde Türkiye artık sadece birçok silah sisteminde kendi kendine yeterli hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda ihracat yoluyla ciddi bir finansman da sağlıyor. Bu tablo, günlük gerilimleri yönetmenin ötesinde, Türkiye'ye karşı acilen yeni bir strateji belirlemeyi zorunlu hale getiriyor.