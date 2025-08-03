1 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

Güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde yürütülen Suriyelilerin geri dönüş sürecinde, 2016 yılından bu yana 1 milyon 125 bin 891, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 385 bin 888 kişi ülkesine döndü. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; kayıttan ulaşıma, eşya ve araç geçişinden aynı gün randevu ve çıkış kolaylığına kadar her aşama insan onuruna uygun şekilde planlanıyor. Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, internet üzerinden aynı gün kolayca randevu alabiliyor. İşlemlerini tamamlayanlar, aynı gün içinde sınır kapılarından çıkış yapabiliyor. Eşyaları ve araçlarıyla birlikte dönmek isteyenler için de gerekli lojistik kolaylıklar sağlanıyor. Bu planlı ve bütüncül yaklaşımla dönüşler hem güvenli hem de insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de Türkiye'nin ortaya koyduğu planı, "Sadece başarılı değil, aynı zamanda örnek alınması gereken bir model" olarak değerlendirerek övgüde bulunurken "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

BM'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'ye ocak ayında yaptığı resmi ziyarette, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecini değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın ortaya koyduğu planın sadece başarılı olmakla kalmayıp aynı zamanda örnek alınması gereken bir model olduğunu vurguladı. Grandi, "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" dedi. Türkiye'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş uygulamalarının diğer ülkelere yol gösterici olması gerektiğine dikkat çekti.