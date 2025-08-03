Haberler Gündem Haberleri AK Parti’den siyasi vefa örneği
Giriş Tarihi: 3.8.2025

AK Parti’den siyasi vefa örneği

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
AK Parti’den siyasi vefa örneği
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi, son günlerde hem hüzün hem de siyaset üstü bir vefa örneğine tanıklık etti. MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın ani ölümü sonrası boşalan başkanlık koltuğu için toplanan belediye meclisi, Türk siyasetinde ender rastlanan bir nezaket kararı aldı. Belediye meclisinde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran AK Partili üyeler, siyasi rekabeti bir kenara bırakarak, vefat eden başkanın partisine olan bağlılıklarını gösterdi. Yapılan oylamada AK Partili 5 üye, MHP'li 4 üyeyle birlikte Musa Sarıaslan'ın partisinden Metin Dağ'ı destekleyerek başkanlık görevine seçilmesini sağladı. Bu karar, sadece Yenifakılı'da değil, tüm Türkiye'de "siyasi vefa nasıl olur" sorusunun cevabı niteliğinde yankı buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den siyasi vefa örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz