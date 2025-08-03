AK Parti’den siyasi vefa örneği

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi, son günlerde hem hüzün hem de siyaset üstü bir vefa örneğine tanıklık etti. MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın ani ölümü sonrası boşalan başkanlık koltuğu için toplanan belediye meclisi, Türk siyasetinde ender rastlanan bir nezaket kararı aldı. Belediye meclisinde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran AK Partili üyeler, siyasi rekabeti bir kenara bırakarak, vefat eden başkanın partisine olan bağlılıklarını gösterdi. Yapılan oylamada AK Partili 5 üye, MHP'li 4 üyeyle birlikte Musa Sarıaslan'ın partisinden Metin Dağ'ı destekleyerek başkanlık görevine seçilmesini sağladı. Bu karar, sadece Yenifakılı'da değil, tüm Türkiye'de "siyasi vefa nasıl olur" sorusunun cevabı niteliğinde yankı buldu.