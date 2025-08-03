Çeşme’de boş bidon isyanı

Türkiye'nin önde gelen tatil yerlerinden Çeşme'de kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle başlatılan günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarıldı. SABAH'a konuşan vatandaşlar, "İnsanlar günlük 6-7 bin lira verdiği otelin tuvaletini su olmadığı için kullanamıyor. Tuvalete girmek için pet su satın alıyor. Müşteriler tuvaletleri kullanabilsin diye bidon bırakıyoruz. Bulaşıkları taşıma su ile yıkıyoruz. Klasik CHP anlayışı. Çeşme'nin su sorunu Karareis Barajı'nın 25 Ağustos'ta İZSU'ya devredilmesiyle son bulacak" dedi. Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında kent genelinde de 6 Ağustos'tan itibaren saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ve yer altı kuyularından karşılandığı hatırlatılarak, barajdaki su rezervinin yüzde 5'in altına düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'nın su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi, turizm ve yaz sezonu içinde Çeşme ilçesinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritik noktaya gelinmiş olup, tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulaması aşamasına geçilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, 26.07.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda; 31.07.2025 saat 23.00 ile 01.08.2025 saat 09.00 arasında toplam 10 saat olarak kesinti süresi uzatılması gerekliliği doğmuştur. Sonraki günlerde de periyodik olarak aynı saatlerde tüm Çeşme genelinde zorunlu su kesintisi uygulaması yapılacaktır" denildi.

TUVALETE GİRMEK İÇİN PET SU SATIN ALIYORLAR

2 çocuk babası 56 yaşındaki kafe restoran işletmecisi Muharrem Aydın, "32 senedir Alaçatı'da mekan işletiyorum. Geçen hafta cumadan beri su kesintileri var. Geçen gün karşı taraftaki otelde günlüğü 6 bin 500 liraya kalan bir vatandaş gece tuvalete su dökebilmek için kafemizden pet su satın aldı. Artezyen su olmayan otellerde insanlar tuvalet ihtiyacını pet su ile karşılıyor. Susuzluktan herkes şikayetçi. Geçen yaz böyle bir sorun yoktu. Bu sene kesintiler yapılıyor. Sıkıntıyı biz çekiyoruz. Taşıma su ile bulaşık yıkıyoruz. Tuvaletlere giren müşterilerimiz için bidon bırakıyoruz. Su hayattır. Su olmadan bir şey olmaz. Umarım önümüzdeki sezon böyle bir şey yaşanmaz" dedi.

KLASİK CHP ANLAYIŞI

65 yaşında emekli asker 3 çocuk babası Muharrem Kırdı, "Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından Çeşme'de geçtiğimiz haftadan beri su kesintisi var. Akşam kesiliyor sabaha kadar verilmiyor. Her gün kesinti oluyor. Kesintiler 10 saate çıktı. Problem olan yerleri hep CHP'li belediyeler yönetiyor. Belediyeler büyük su sorununa ilgisiz kaldılar. Karareis Barajı'nın temeli 2016'da atılırken 1 tane Çeşme Belediyesi yöneticisi törene katılmamıştı. Protesto ettiler. O dönem Çeşme'nin baraj ihtiyacı yok demişlerdi. Çeşmeliler takım tutar gibi oy verdiği ve yerel yönetimde seçim kaybetme korkusu olmayınca hizmet de olmuyor. Türkiye'de hiçbir CHP'li belediye hizmet etmiyor. Klasik CHP anlayışı" dedi.

AMAÇ HİZMET DEĞİL

Kırdı, "Geçtiğimiz hafta İZSU ile DSİ ile toplantı yaptılar. DSİ, 'biz size ham su verelim. Siz de klorlayın verin' dedi. Ama İZSU bunu kabul etmedi. Amaç hizmet değil. Çeşme CHP'li olduğu için su verilmiyor diye algı yaratacaklar. Devlet ferasetliyle 2016'da barajın temelini atıldı ve tamamladı. Ayın 25'inde baraj İZSU'ya devredilecek. İnsanlar ay sonuna kadar su sorunu yaşayacak" dedi.





25 AĞUSTOS'TA BARAJ DEVRİ OLACAK

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, "Geçen haftadan beri saat 23.00 ile 06.00 arası su kesintisi yapıldı. Kesintiler 23.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı şekilde yapılmaya devam edecek. 25 Ağustos'ta baraj devri İZSU'ya yapıldıktan sonra su kesintisi olmayacağını düşünüyorum. Çeşme'nin su ihtiyacı Karareis Barajı ile Salmanlar Göleti'nden sağlanacak. Çeşme'de yazın artan nüfus ve yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çekiyoruz. Çeşme'deki birçok otelde artezyen olduğu için su sıkıntısı yaşayan otel işletmesi olmadı. Ama vatandaşlardan mağduriyet yaşayanlar var" dedi.



İZMİR'DE DE 6 SAATLİK SU KESİNTİSİ BAŞLIYOR

Çeşme'de 26 Temmuz'dan bu yana uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. Değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.





MAHALLE VE BÖLGELER DAHA SONRA DUYURULACAK

Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi. Öte yandan İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için yaklaşık çeşitli önemler alındığı belirtildi.