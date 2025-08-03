Başkan Erdoğan Kayseri’de “Söz Gençlikte” programına telefonla bağlandı

Kayseri'de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Söz Gençlikte" adlı program düzenlendi. Programa Ak Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş' katıldı. Programda gençlere hitap eden Mustafa Elitaş, gençlerin isteği üzerine telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

ERDOĞAN PARTİLİ GENÇLERİ SELAMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlandığı programda partili gençleri selamladı. Erdoğan konuşmasında "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kayseri'de özellikle de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Dün, İstanbul'da Türkiye gençlik oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantıyı, TÜGVA olarak yaptık. Hakikaten oradaki buluşma, oradaki organizasyon bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri'de de bugün böyle bir oluşum, böyle bir buluşma kesinlikle aynen bir başka bu işin oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması salonda bulunan partili gençler tarafından uzun süre alkışlandı. Program, protokolün gençlerle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.