DEAŞ’a eş zamanlı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 14 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

FİNANS AĞINA DARBE

Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen dijital materyallerin, örgütün yerel ve uluslararası bağlantılarını aydınlatmada önemli bilgiler barındırdığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin tüm birimleriyle terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesinin süreceğini vurgulayarak "Terörle mücadelemiz yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.