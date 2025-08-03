DEM Parti’de işçi kıyımı sürüyor

Diyarbakır'da DEM Partili Bismil İlçe Belediyesi haftanın son gününde mesai çıkışı 15 işçinin işine son verdi. İşçiler, kapı önüne konulduklarını, telefonlarına gelen mesajla öğrendi. İşçi kıyımlarına sert tepki gösteren Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Bismil Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Mecnun Çetin'in işçilere ağır baskı uyguladığını dile getiren Kahraman, "Sendika değiştirmeleri için emekçilere akıl almaz baskılar uygulanıyor. Kendilerinden olmayanlar işten atılıyor, mobbing ve baskı uygulanarak yerleri değiştiriliyor. Bir kamu kurumunda bunlar açık bir şekilde yapılıyor. Bunu yapanlar da emeği, eşitlik ve adaleti dillerinden düşürmeyenler. Bu mu sizin adaletiniz? Sizden olmayanların yaşama hakkı yok mu? Bu zulmü daha ne kadar sürdüreceksiniz? Büyükşehir Belediyesi önünde 400 gündür kurduğumuz çadırda yaz kış sıcak soğuk gece gündüz demeden buna karşı mücadele ediyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.