AK Partili Çankırı'dan Alaçatı'daki olaya çok sert tepki: Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlük

İzmir'de bir kadın, Alaçatı'da fotoğraf çektirmek isteyen tesettürlü gruba, "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" diyerek hadsiz sözlerle sataşmaya çalıştı
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Alaçatı'da yaşanan olaya sert tepki gösterdi.
Çankırı sosyal medya hesabı X üzerinden şu ifadelere yer verdi:
Alaçatı'da tesettürlü kadınlara "AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?" diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür.
Yıllardır "özgürlük" naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar.
"ÖZGÜRLÜK TABELASI ASSANIZ NE YAZAR?"
Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?
Fotoğraf çektirmek isteyen gruba "AK Parti Kadın Kolları'mısınız?" diyerek laf attı | Video