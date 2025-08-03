Haberler Gündem Haberleri AK Partili Çankırı'dan Alaçatı'daki olaya çok sert tepki: Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlük
Giriş Tarihi: 3.8.2025 16:25 Son Güncelleme: 3.8.2025 16:29

AK Partili Çankırı'dan Alaçatı'daki olaya çok sert tepki: Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlük

İzmir'de bir kadın, Alaçatı'da fotoğraf çektirmek isteyen tesettürlü gruba, "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" diyerek hadsiz sözlerle sataşmaya çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaşanan bu olaya; "Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir'de bir kadın, Alaçatı'da fotoğraf çektirmek isteyen tesettürlü gruba, "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" diyerek hadsiz sözlerle sataşmaya çalıştı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Alaçatı'da yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Çankırı sosyal medya hesabı X üzerinden şu ifadelere yer verdi:

Alaçatı'da tesettürlü kadınlara "AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?" diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür.

Yıllardır "özgürlük" naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar.

"ÖZGÜRLÜK TABELASI ASSANIZ NE YAZAR?"

Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?

Fotoğraf çektirmek isteyen gruba "AK Parti Kadın Kolları'mısınız?" diyerek laf attı | Video

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AK Partili Çankırı'dan Alaçatı'daki olaya çok sert tepki: Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlük
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