AK Partili Çankırı'dan Alaçatı'daki olaya çok sert tepki: Kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlük

Çankırı sosyal medya hesabı X üzerinden şu ifadelere yer verdi:

Alaçatı'da tesettürlü kadınlara "AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?" diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür.

Yıllardır "özgürlük" naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar.