Hataylılara bayram hediyesi: İskenderun sahili 29 Ekim’de açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceledi. Bakan Kurum'un talimatlarıyla başlatılan 29 Ekim'de açılışı yapılacak proje kapsamında, 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor. Bakan Kurum, "6 Şubat depremleri sonrası gözbebeğimiz İskenderun sahili, 80 santimetre çökmüş, maalesef şehirle olan ilişkisini kaybetmişti. Bundan yaklaşık 7 ay önce İskenderun'umuza, Hatay'ımıza bu bölgenin cazibe merkezi olacak çok önemli bir çevre, doğa koruma projesini kazandıracağımızı müjdelemiştik. O gün bir söz vermiş, o sözler çerçevesinde de ekiplerimizle, arkadaşlarımızla, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamıştık. Bugün hamdolsun geldiğimiz noktada artık altyapıyı tamamen bitirdiğimiz, arazi kotunu şehrin kotuyla aynı hale getirdiğimiz bir düzenlemeyi görüyoruz" diye konuştu.

NEFES OLACAK

Sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekân olacağını kaydeden Bakan Kurum, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden birinin hayata geçeceğine dikkat çekti. Deprem bölgesi genelinde çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "Yıl sonu geldiğinde, depremin izlerinin tamamen ortadan kalktığı, vatandaşımızın eskisinden çok daha huzurlu, mutlu, güven içerisinde yaşadığı bir İskenderun'u, bir Hatay'ı inşa ve ihya etmek istiyoruz. Bu kararlılıkla gece-gündüz ekip arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.