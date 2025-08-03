Yeşil vatan için tarihi seferberlik: 2030 hedefi 10 milyar fidan

Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları rekor seviyelere ulaştı. Cumhuriyet tarihinden bu yana 12 milyardan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 1946-2002 yılları arasında 3 milyon 686 bin hektarlık alanda 4 milyar 116 milyon adet fidan dikildi. 2003-2019 arasında ise bu rakamı aşan bir performans sergilenerek, 4 milyar 637 milyon fidan daha toprakla buluştu.

Son olarak 2024 yılında 104 bin hektarlık alanda yapılan çalışmalarla 501 milyon fidan dikildi. 2003-2024 yılları arasındaki 22 yıllık süreçte toplamda 6 milyon 142 bin hektarlık alanda yaklaşık 7,5 milyar fidan dikildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün hedefi ise 2030 yılına kadar bu sayıyı 10 milyara ulaştırmak.



YANGIN SONRASI AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının ardından da hızla harekete geçildi. 28 Temmuz 2021'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında zarar gören 3 bin 42 hektarlık alanda hasar tespiti ve saha hazırlığı sonrası ağaçlandırma yapıldı.

Aynı yıl, 29 Temmuz'da Bodrum Güvercinlik'te yanan 94 hektarlık alan ise 11 Kasım 2021 Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanlarla yeniden yeşillendirildi. 2019'dan itibaren her yıl 11 Kasım'da düzenlenen "Geleceğe Nefes" kampanyası, Türkiye'yi dünya genelinde fidan dikiminde ön sıralara taşıdı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen bu özel gün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların eş zamanlı katılımıyla tarihi seferberliğe dönüşüyor.