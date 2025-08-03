Kadastro uyuşmazlıklarında yeni dönem: 12 binin üzerinde dosya sonuçlandırıldı

Adalet Bakanlığı, 1950'li yıllardan bu yana yargı sisteminde sorun oluşturan kadastro uyuşmazlıklarının çözümü için önemli bir adım attı. 2024 yılında hayata geçirilen "Sıfır Kadastro Dosyası" Projesi ile hem mülkiyet belirsizliklerinin ortadan kaldırılması hem de kadastro davalarının hızlı ve etkin biçimde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevreleri birleştirilerek yargılamaların daha etkin yürütülmesi sağlandı. Bu alandaki uzman personel sayısı artırıldı; mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunuldu. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit edildi. Yurtdışı Adalet Müşavirleri etkinleştirildi. Ayrıca kadastro haritalarının güncellenmesinden helikopterli keşif uygulamalarına kadar pek çok yenilikçi yöntem devreye sokuldu. Bugüne kadar 12 bin 887 karar verilirken, 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kuruldu. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemeleri "sıfır kadastro dosyası" hedefine başarıyla ulaştı.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 38 BİN DOSYANIN SONUÇLANMASI

Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıp, Yargı sisteminin etkinliğinin artırıldığını ve mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hedefimiz adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması. Reform irademizi diri tutarak; gecikmeyen, öngörülebilir, güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer kadastro mahkemelerimizin de en kısa zamanda hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.