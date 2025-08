Özgür Özel’in sözleri İsrail propagandası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum; çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz, sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik açıklamalarını Filistin davasını destekleyen kimsenin ciddiye almayacağının altını çizdi.

SİYASİ SAÇMALIK

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür. Özgür Özel, Türkiye'yi yurtdışı odaklara şikâyet eden bir siyasi profile sahip. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır.

Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir. İsrail'in henüz soykırım katliamları yokken bile Cumhurbaşkanımız İsrail'in siyonist faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirmiştir. Bu cesur ve ilkeli siyaseti BM Genel Kurulu'nda defalarca insanlık cephesinin takdirini toplamıştır.

SKANDALLARI ÖRTÜYOR

CHP'nin Türkiye lehine olan her hamleyi eleştirdiğine değinen Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru 'mavi vatan' tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir. Milli güvenliğimiz için Suriye'ye yaptığımız meşru askeri harekâtları eleştirenler CHP yönetimindedir. Libya'da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı ülkemize silah çekmiş odakları savunanlar CHP'li siyasetçilerdir.

Türkiye'nin can Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki mücadelesine verdiği desteğe yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden gelmiştir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakı'mıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir. Özgür Özel sürekli vahim hatalar yaptığı konularda konuşmak yerine CHP'yi düzgün bir çizgiye çekmeye enerji harcamalıdır. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı her durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından dersler alacağı bir siyasi çizgiye dönmesi, doğru yolu bulması açısından gereklidir" dedi.



DAİMA FİLİSTİN'İ SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta BM olmak üzere her uluslararası siyasi platfomda, özgür ve tam bağımsız Filistin'i savundu. Siyonist İsrail'in zulmü altında inleyen Gazzelilerin uğradığı haksızlığa en yüksek perdeden karşı çıktı.