Rüşvetler fondaş gazetecilere

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski belediye başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu tespit edilen ve dosyaya giren harcama listesi, rüşvetten elde edildiği değerlendirilen paraların muhalif medya ve gazetecilere de aktarıldığını ortaya koydu. Bir belediye görevlisi tarafından savcılığa teslim edilen ve Rıza Akpolat tarafından toplam 56 milyon 475 bin TL kişisel harcamanın yapıldığı belirtilen listede Nevşin Mengü, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat ve İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye de milyonlarca TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı. Söz konusu listede gazeteciler ve medya kuruluşlarının yanı sıra Rıza Akpolat'ın uçak biletleri, otel konaklamaları, kişisel harcamaları, yemekli davet organizasyonları gibi birçok farklı alanda yapılan harcamanın liste haline getirildiği görüldü. Bu isimlerle birlikte başka muhalif gazetecilerin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyelerce fonlandığı daha önce de gündeme gelmişti.



BAŞKANLA YEMEK YERİM 120 BİNİ ALIRIM

Rıza Akpolat'a ait harcama listesinde 4 Nisan 2024'te "gelen" notuyla kaydedilen 254 bin TL'nin 200 bin TL'sinin gazeteci Nevşin Mengü'ye, 15 Mayıs 2024'te bir diğer gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de vekillik yapan gazeteci Barış Yarkadaş da, "Belediye Başkanı ile yemek yemek için 120 bin lira isteyenler var" demişti. O kişinin Nevşin Mengü olduğu iddia edilmişti.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 500 BİN TL

Listede, 11 Mart 2024'te kaynağı belirsiz 1 milyon 650 bin TL'nin 500 bin TL'sinin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya, 750 bin TL'sinin canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 300 bin TL'sinin Tele 1'e, 100 bin TL'sinin KRT'ye ödendiği görüldü. Aynı listede, Halk TV'ye 350 bin TL, TELE 1'e ise 315 bin TL ikinci bir ödeme daha yapıldığı not edildi.



KİMİN NEREDEN MAAŞ ALDIĞINI BİLİYORUM



Listede düzenli ödeme yapıldığı tespit edilen gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda muhalif gazetecinin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyeler tarafından fonlandığı, bu gazetecilerin aldıkları fonlar karşılığında özellikle sosyal medya üzerinden İmamoğlu propagandası yaptıkları daha önce de gündeme gelmişti.



İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren bazı tanıklar da Murat Ongun'un gazetecilere otoparklarda elden düzenli ödemeler yaptırdığını ve bu isimleri kontrol altında tuttuğunu ifade etmişti. Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halk TV başta olmak üzere muhalif kanallardaki birçok gazetecinin İmamoğlu tarafından maaşa bağlandığını ima ederek, "Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" açıklamasıyla muhalefet medyasında çok ses getiren fondaş kavgasının filini ateşlemişti.



Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının ardından ismi geçen gazeteciler, birbirlerini İmamoğlu'ndan fon almakla suçlamıştı. O dönemde İmamoğlu'nun fedaisi konumuna geçen de Oda TV'den Soner Yalçın oldu