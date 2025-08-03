Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında! Gönüllü geri dönüşte tarihi rakam: 1 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin ortaya koyduğu planı "sadece başarılı değil, aynı zamanda örnek alınması gereken bir model" olarak değerlendirerek övgüde bulunurken "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki, bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" ifadelerini kullandı.

HER ADIM İNSAN ONURUNA UYGUN ŞEKİLDE PLANLANIYOR

Geri dönüş süreci; güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde yürütülüyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında kayıt işlemlerinden ulaşıma, kişisel eşyaların ve araçların geçişine kadar her detay insan onuruna uygun biçimde tasarlanıyor. Yoğunluğa rağmen işlemler titizlikle ve düzen içerisinde tamamlanıyor.

AYNI GÜN RANDEVU VE ÇIKIŞ İMKANI

Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, internet üzerinden aynı gün kolayca randevu alabiliyor. Yaşadıkları illerdeki işlemlerini tamamlayanlar, aynı gün içinde sınır kapılarından çıkış yapabiliyor. Eşyaları ve araçlarıyla birlikte dönmek isteyenler için de gerekli lojistik kolaylıklar sağlanıyor. Bu planlı ve bütüncül yaklaşımla, dönüşler hem güvenli hem de insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştiriliyor.

BAAS REJİMİ TARİHE KARIŞTI, SURİYELİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Suriye'de 2011'de başlayan halk hareketlerinin Esed rejimi tarafından acımasızca bastırılmasıyla patlak veren iç savaş, 13 yılı aşkın süredir devam etti. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve Esed rejimi de tarihe karıştı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, memleketlerine dönüş yolculuğuna başladı.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞTE REKOR SAYILAR: 1 MİLYON 125 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın titizlikle yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreci, sahada karşılık bulmaya devam ediyor. Bakan Yerlikaya, sürecin geldiği noktaya ilişkin dikkat çeken rakamları paylaştı. 8 Aralık 2024'ten bu yana, başta Hatay Cilvegözü, Kilis Öncüpınar, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale olmak üzere sınır kapılarından 385 bin 888 yabancı, gönüllü olarak ülkelerine döndü. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen model uygulama sayesinde, toplam gönüllü geri dönüş sayısı 1 milyon 125 bin 891'e ulaştı. Bakan Yerlikaya'nın insan onurunu esas alan yaklaşımıyla yürütülen süreç, vatan hasretiyle geçen yıllara son veren bir umut hareketine dönüştü.

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ GRANDI'DEN TÜRKİYE'YE TAM NOT

Türkiye'ye ocak ayında yaptığı resmi ziyarette, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecini övgüyle değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın ortaya koyduğu planın sadece başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda örnek alınması gereken bir model olduğunu vurgulayarak, "O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki, bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" dedi. Türkiye'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş uygulamalarının diğer ülkelere yol gösterici olması gerektiğine dikkat çeken Grandi, bölge ülkeleri arasında güç birliğinin önemine işaret ederek, "Diğer ülkeler bu yolda ilerliyor ama Türkiye'den öğrenilecek çok şey var." ifadeleriyle Türkiye'nin bu alandaki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISI AZALIYOR

Türkiye'de halihazırda geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 578 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Gönüllü geri dönüşlerin hız kazanmasıyla birlikte bu sayının ilerleyen dönemde daha da düşmesi bekleniyor.