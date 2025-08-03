Haberler Gündem Haberleri Yargıda hedef sıfır gecikme
Giriş Tarihi: 3.8.2025 17:44

Yargıda hedef sıfır gecikme

“Sıfır Kadastro Dosyası” modelinin yargıda etkinlik, verimlilik ve süre yönetimi alanlarında önemli bir başarı sağladığını belirten Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, modelin başarıyla uygulanmasının ardından yeni aşamanın sıfır gecikmeli yargı modeli olduğunu ifade ederek yargının stratejik hedefinin gecikmeyi sistematik olarak ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yargıda hedef sıfır gecikme

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un tensipleriyle "Sıfır Kadastro Dosyası" modeli hayata geçirildi. Hayata geçirilen modelin, yargıda etkinlik, verimlilik ve süre yönetimi alanlarında önemli bir başarı sağladığını belirten HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, "Bu model, yalnızca kadastro değil, kronikleşmiş tüm yargısal süreçlerde uygulanabilir hale getirilerek, makul sürede yargılama, İş yükü optimizasyonu, Şikayete ve hak kaybına konu gecikmelerin sistematik çözümünü amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı. Yeni aşamanın sıfır gecikmeli yargı modeli olduğunu belirten Kuloğlu, yargının stratejik hedefi gecikmeyi sistematik olarak ortadan kaldırmaktır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıda hedef sıfır gecikme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz