Yargıda hedef sıfır gecikme

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un tensipleriyle "Sıfır Kadastro Dosyası" modeli hayata geçirildi. Hayata geçirilen modelin, yargıda etkinlik, verimlilik ve süre yönetimi alanlarında önemli bir başarı sağladığını belirten HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, "Bu model, yalnızca kadastro değil, kronikleşmiş tüm yargısal süreçlerde uygulanabilir hale getirilerek, makul sürede yargılama, İş yükü optimizasyonu, Şikayete ve hak kaybına konu gecikmelerin sistematik çözümünü amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı. Yeni aşamanın sıfır gecikmeli yargı modeli olduğunu belirten Kuloğlu, yargının stratejik hedefi gecikmeyi sistematik olarak ortadan kaldırmaktır" dedi.