Yerli ve Milli Çelik Kubbe Gökbörü gelişmeye devam ediyor

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım sistemlerin her geçen gün geliştiğini Türkiye'nin radarlar, hava savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri ve kent güvenlikleri ile ilgili ileri teknolojiyi yakaladıklarını ve çok kısa zaman içinde bu projelerin hızlı bir başarıya ulaştığını açıkladılar.

Çelik Kubbe'nin adı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koyduğu ''GÖKBÖRÜ'' ismiyle değiştirildi.