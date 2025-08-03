Yerli ve Milli Çelik Kubbe Gökbörü gelişmeye devam ediyor

Türkiye Hava Savunma Sanayi'de kritik adımları atmaya devam ediyor. Yerli ve Milli Çelik Kubbe İDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılmıştı.
İSMİNİ DEVLET BAHÇELİ VERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Gökbörü'' hava savunma sistemlerine başından beri destek verdiklerini bu projelerin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.
Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım sistemlerin her geçen gün geliştiğini Türkiye'nin radarlar, hava savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri ve kent güvenlikleri ile ilgili ileri teknolojiyi yakaladıklarını ve çok kısa zaman içinde bu projelerin hızlı bir başarıya ulaştığını açıkladılar.
Çelik Kubbe'nin adı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koyduğu ''GÖKBÖRÜ'' ismiyle değiştirildi.