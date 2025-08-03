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Giriş Tarihi: 4.8.2025 02:23

Yerli ve Milli Çelik Kubbe Gökbörü gelişmeye devam ediyor

İsmini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğu Gökbörü sistemlerinin üretici firması Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder mühendisleri ile birlikte MHP Başkanını ziyaret edip bilgi verdi

Yerli ve Milli Çelik Kubbe Gökbörü gelişmeye devam ediyor

Türkiye Hava Savunma Sanayi'de kritik adımları atmaya devam ediyor. Yerli ve Milli Çelik Kubbe İDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılmıştı.

İSMİNİ DEVLET BAHÇELİ VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Gökbörü'' hava savunma sistemlerine başından beri destek verdiklerini bu projelerin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım sistemlerin her geçen gün geliştiğini Türkiye'nin radarlar, hava savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri ve kent güvenlikleri ile ilgili ileri teknolojiyi yakaladıklarını ve çok kısa zaman içinde bu projelerin hızlı bir başarıya ulaştığını açıkladılar.

Çelik Kubbe'nin adı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koyduğu ''GÖKBÖRÜ'' ismiyle değiştirildi.

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Yerli ve Milli Çelik Kubbe Gökbörü gelişmeye devam ediyor
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