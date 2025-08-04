AK Parti Ağustos’ta sahada olacak

AK Parti ağustos ayını tamamen sahada ve vatandaşları dinlemek için çalışmalara ayırdı. Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları sahada dinliyor, yol haritasını vatandaşa anlatıyor. 14 Ağustos'ta kuruluş yıldönümünü de kutlayacak parti 14 Ağustos için çalışmalara da başladı.

MECLİS'E ARA VERİLDİ

Meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verildi ancak 5 Ağustos tarihinde terörsüz Türkiye Komisyonunun çalışmaları başlayacak. AK Parti ise Ağustos'ta sahada çalışmalarına devam edecek. AK Parti sahada yapacağı çalışmalarda hedeflenen adımları vatandaşa aktaracak. AK Parti'nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Kızılcahamam kampında alınan geri dönüşler, değerlendirme verilerin ardından bir yol haritası çizilmişti. Ağustos ayı boyunca, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları adı altında gerçekleştirilecek buluşmalar ile şehirlerde sanayi ticaret odaları, barolar, sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yapılacak, esnaf ziyaretleri düzenlenecek. Buluşmalar kapsamında, her alana ilişkin değerlendirmeler yapılacak, hedefler anlatılacak, vatandaşın beklentileri dinlenecek. Buluşmalarda elde edilen veriler raporlaştırılarak, parti genel merkezine iletilecek. Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kuruluş yıldönümünün kutlanmasının ardından daha da hızlanacakken, hedef ise her vatandaşa ulaşmak. Kızılcahamam kampının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK Toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli adımların ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi için talimat verdiği öğrenilmişti.