AK Parti Siyaset Akademisi Türk siyasetinde dönüm noktası oldu

AK Parti tarafından 2008'de hayata geçirilen Siyaset Akademisi, Türkiye'de siyaset eğitiminin kurumsallaşmasında en önemli adımlardan biri oldu. Bugüne kadar on binlerce katılımcıya ulaşılan bu eğitim hamlesinin arkasındaki isimlerden biri ise hem akademik hem siyasi kimliğiyle tanınan 23. Dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun. Uzun yıllar akademide görev yapan, kişisel gelişim ve toplam kalite yönetimi alanında Türkiye Cumhuriyeti'nin baş tetkikçisi unvanıyla birçok kuruma eğitimler veren Coşkun, siyaset akademisinin temelini atan isim oldu.

PROJEYİ CUMHURBAŞKANIMIZA SUNDUM

Coşkun, süreci ve akademinin vizyonunu SABAH'a anlattı, "Milletvekili seçildikten sonra AK Parti teşkilat yapısında çok kıymetli insanların olduğunu ama sistematik bir siyaset eğitimi eksikliği yaşandığını gözlemledim. Bu alanı bir fırsata dönüştürmek istedim. Bu fikrimi, bir proje dosyası hazırlayarak, dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunup, 'müsaade ederseniz, AK Parti Siyaset Akademisi'ni kurayım. Alanında uzman akademisyen ve uygulayıcılar dersleri versin. Belediye başkan adaylarımızdan vekillere, teşkilat mensuplarına kadar herkes bu eğitimleri alsın. Katılımcılardan sembolik ücret alınarak eğitmen giderleri karşılanır. Konaklamalar teşkilat desteğiyle çözülür, sürdürülebilir bir sistem kurarız' dedim. Cumhurbaşkanımız projeye büyük teveccüh gösterdi. Kısa süre sonra AR-GE ve Eğitim'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandım.

20 İLDE BAŞLAYAN EĞİTİM, 81 İLE YAYILDI

Proje AK Parti Genel Merkezi'nde ve teşkilat yapılarında kısa sürede büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında akademiyi kamuoyuna duyurmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından başvuru ve talepler geldi. İlk akademi Ocak 2008'de 19'u büyükşehir, biri de memleketim Yozgat olmak üzere 20 şehirde hayata geçirildi. Neticede 81 ile yayıldı, binlerce oturum ve eğitim düzenlendi. Cumhurbaşkanımız bu akademiyi çok önemsedi. Her fırsatta ilk dersleri bizzat kendisi verdi. Hatta sertifika alanlara bu belgenin gelecekte dikkate alınacağını defalarca beyan etti. Siyaset Akademisi'nin özgün yanı, sadece teorik bilgi değil; aynı zamanda anayasa, demokrasi, insan hakları, liderlik, seçimler, yönetim modelleri, iletişim, protokol, hitabet gibi pratik ve doğrudan sahaya dönük derslerin, konunun uzmanı isimlerce verilmesiydi. Katılımcılara sertifika verilmesi, ölçme-değerlendirme ve ödül sistemleriyle programın kurumsal yapısı pekiştirildi.

DÜNYA ÇAPINDA SÜREKLİLİK GÖSTEREN NADİR SİYASET EĞİTİMİ

Türk siyasetinde dönüm noktası olan Siyaset Akademisi, aralıksız sürdürülmesiyle dünyada Çin Komünist Partisi dışında bu çapta devamlılık gösteren ender modellerden biri oldu. Zaman içinde "Teşkilat Akademisi" gibi farklı isimlerle yapılandırılsa da siyasal eğitimde kurumsallaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak işlevini sürdürüyor. Böyle bir vizyonun hayata geçmesinde katkım olduğu için onur duyuyorum. Türkiye'de siyasete kalite kazandırmak, katılımı artırmak ve bilinçli kadrolar yetiştirmek gibi hedeflerimiz büyük ölçüde karşılık buldu" dedi.