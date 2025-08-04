FETÖ üyesi eski erbaşlar yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda kentte 2 örgüt üyesinin saklandığını belirleyen Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Saklandıkları adresleri belirlenen 2 örgüt üyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla gözaltına alındı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç uzman erbaşlar Y.Y. ve M.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.