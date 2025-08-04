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Giriş Tarihi: 4.8.2025

FETÖ üyesi eski erbaşlar yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ üyesi eski erbaşlar yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda kentte 2 örgüt üyesinin saklandığını belirleyen Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Saklandıkları adresleri belirlenen 2 örgüt üyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla gözaltına alındı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç uzman erbaşlar Y.Y. ve M.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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FETÖ üyesi eski erbaşlar yakalandı
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