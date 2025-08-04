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Giriş Tarihi: 4.8.2025

Mavi Vatan emin ellere emanet

Mavi Vatan emin ellere emanet
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÇREİS'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı. 700'den fazla uygulama entegre edildi.
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Mavi Vatan emin ellere emanet
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