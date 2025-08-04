Mavi Vatan emin ellere emanet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÇREİS'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı. 700'den fazla uygulama entegre edildi.