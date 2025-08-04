Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması

1 MİLYON 100 BİN LİRA GÖNDERDİ

İddiaya göre; benzer bir olay da yine ev arayan Ümit Ç.'nin başına geldi. Ümit Ç.'nin de arkadaşı olan M.E., ev almak istediğini söyleyen arkadaşını 30 Haziran'da arayarak, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde S.B. tarafından bir ev satıldığını söyledi. Telefondaki ortak konuşmaya katılan S.B., iddiaya göre acil çek ödemesi olduğunu söyleyerek, Ümit Ç.'den önden 1 milyon 100 bin lira göndermesini, tapu devrini sonra yapacaklarını söyledi. Ümit Ç. de konuşmaların ardından bahsedilen miktarı S.B.'nin hesabına gönderdi. Ancak aradan geçen 1 hafta içerisinde tapu devri yapılmadı.

EMLAKÇI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Ümit Ç., kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği Mahmut K. ile tanıştı. İkili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.B.'nin kendilerini dolandırdığını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan konuşmalarda aracı olan emlakçı M.E., aynı gün savcılığa gelerek S.B. hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. M.E. ifadesinde, S.B.'nin, Ümit Ç. ve Mahmut K.'yi dolandırdığını, kendisinin dolandırıcılıkla alakasının olmadığını, S.B.'nin kendisini arayarak 'Sen öldün, sen yoksun, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin' diye tehdit ettiğini iddia etti

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