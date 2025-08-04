Patili kahramanlar suçluların peşinde

Toplumsal olaylara müdahaleden güvenlik operasyonlarına kadar birçok alanda görev alan asayiş köpekleri, ön plana çıkıyor. Tıpkı polis adayları gibi yoğun ve bilimsel eğitimlerden geçen bu köpekler, erken saatlerde başlayan antrenmanlarla hem fiziksel kondisyonlarını hem de zihinsel odaklanmalarını geliştiriyor.

DÜZENLİ ANTRENMAN

SABAH olarak Emniyet teşkilatının görünmez kahramanları olan asayiş köpeklerinin İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitim ve görev süreçlerini yakından inceledik. Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM), her gün sabah 10.00'da eğitime başlayan devriye köpekleri; pentatlon parkurlarında kondisyonlarını geliştiriyor, oyuncaklı antrenmanlarla reflekslerini keskinleştiriyor.

Köpeğin eğitimindeki eksiklik, doğrudan kendi idarecisi tarafından tespit edilip telafi ediliyor. Bu, kişisel bir gelişim planı gibi yürütülüyor. Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan Polis Memuru Batuhan Kartal, "Yoğun görevlerini bitirip emekli olduklarında köpeğin idarecisi köpeği alır, kendi yerinde güzel bir hayat sürmesini sağlar. Aralarında bir bağ oluşuyor ve ayrılamıyorlar. kendi bakacağı yeri yoksa gidip görebileceği yakınına teslim ediyor" dedi.