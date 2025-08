Sağlık çalışanları Gazze için yürüyor

Erzurum'da, hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmüne dikkat çekmek amacıyla 90 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor. Dün de Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Muhammed Mutlu, "Her hafta bu meydanda 'selam olsun Gazze halkına' diyerek konuşmaya başlıyorduk. Bu hafta öyle olmayacak. Çünkü artık hiçbir şey normal değil. Biz de normal olmayacağız. Kasten aç bırakıldıkları için kıvranan 2 milyon insanın üzerine tonlarca bomba yağdırılması normal mi? Bizim de hayatlarımızın her zamanki şekilde devam etmesinin mümkün değil. Sizi bu anormal durum karşısında anormal olmaya davet ediyoruz. 2 yıla yakın zamandır ekranlarımızda kanlı bedenler görmek her gün yaşadığımız bir olay haline gelmiş olabilir" dedi.