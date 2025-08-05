Davası bitti katili hâlâ yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos 2023'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de evine 1.5 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulundu. Olay sonrası amcası ve dönemin muhtarı Salim Güran, aracında Narin'in DNA'sı tespit edilince tutuklandı. Ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Narin'in boğularak öldürüldüğü, yaklaşık 1.5 dakika içinde yaşamını yitirdiği Adli Tıp raporlarıyla belirlendi. 28 Aralık 2023'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise cesedi gömdüğü gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar Mayıs 2025'te İstinaf Mahkemesi tarafından onandı, dosya Yargıtay'a gönderildi. Cinayetle bağlantılı olarak 19 kişi çeşitli hapis cezaları aldı. Tartışmalı Dara-2 askeri üssü kamera kayıtları Hindistan'daki Brilliant Forensic Investigation firmasına inceletildi; raporda Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i ahıra götürüp aşağı attığı yer aldı. Ancak katilin kim olduğu ve cinayet nedeni hâlâ açıklığa kavuşmadı. Narin, Türkiye'de toplumsal bir sembole dönüştü.