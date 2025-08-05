Deniz taşımacılığını da ilk seferde yüzlerine gözlerine bulaştırdılar!

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, büyük bir şovla başlattığı Ayvalık- Midilli deniz otobüsü seferleri ilk gününde hayal kırıklığı ve çileye döndü. Balıkesir Deniz Otobüsü (BADO) şirketinin deniz aracı sefer sonrası Ayvalık Limanı'na bırakıldı. Bu sırada TURYOL'a ait feribot liman işgali yüzünden kıyıya yanaşamadı.

Feribotta aralarında hamile ve yaşlıların da olduğu 200 yolcu dalgalı denizde büyük korku ve panik yaşadı. Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi, bir türlü iletişim kurulamayan BADO aracı limandan çekildi ve yolcuların 2 saat süren çilesi bitti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Proje haziran ayında başlaması gerektiği halde hiçbir hazırlık yapılmadan uygulamaya geçirildi. Proje için teknik, hukuki ve altyapısal hazırlıklan yapılmadı. Kıyı yapısı uygunluk raporları, yolcu terminali altyapısı ve gerekli izinler eksik" diyerek şu soruları sordu:

Bir büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediyesiyle nasıl bu kadar kopuk olabilir?

Liman işletme planı olmadan nasıl yolcu gemisi getirtilir?

Sözleşmeler, teknik şartname ve iskele izinleri nerede?

Bu durum kamuoyuna nasıl açıklanacak?