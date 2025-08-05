Devletin gücüyle 2.5 yılda yepyeni Kahramanmaraş

Asrın deprem felaketinin merkez üssü olan 1.1 milyon nüfuslu Kahramanmaraş, 2.5 yıllık süreçte devlet eliyle yeniden ayağa kaldırıldı. Devlet, dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde, 182 bin kişilik personel ordusuyla tarih yazdı. Geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla 11 il genelinde teslim edilen konut sayısı 250 bini aştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halihazırda bölge genelinde 203 bine yakın konutun yapımına ise gece-gündüz devam ediyor. Önümüzdeki 5 aylık süreçte rekor seviyeye ulaşması beklenen anahtar teslimlerle birlikte sene sonuna kadar tüm çalışmalar eksiksiz olarak tamamlanacak. Güvenli konutuna yerleşmemiş tek depremzede kalmayacak.

DEVLET 'BURADAYIM' DEDİ

Kahramanmaraş'ta an itibarıyla hak sahibi depremzedelere teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 38 bin 941'e ulaştı. Böylelikle 150 bine yakın vatandaş, güvenli konutlarına yerleşerek yeni yaşamlarına başladı. İl nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u devlet eliyle, sıfırdan yeni ve güvenli konutuna kavuşmuş oldu.

GECE-GÜNDÜZ MESAİ

Kentte şu an 35 bin 246 bağımsız bölümün inşaatı eşzamanlı olarak 7/24 esasıyla sürüyor. Bu yapıların 27 bin 665'ini konutlar, 5 bin 623'ünü işyerleri, 1958'ini köy evleri oluşturuyor. Yıl sonu itibarıyla deprem bölgesindeki tüm çalışmalar sonlandığında, Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısı 74 bin 187'ye ulaşmış olacak.

KAPALI ÇARŞI PIRIL PIRIL

Kahramanmaraş'ın simgelerinden tarihi Kapalı Çarşı da 122'si tescilli 140 dükkânın inşa ve ihya çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Hak sahibi esnaf da yeni dükkânlarına kısa süre içerisinde kavuşacak. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ise 76 işyerinin yapımı sürüyor.

'GARDAŞ' ELİ

Kahramanmaraş'taki deprem çalışmalarına kardeş Azerbaycan da destek verdi. Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle 1183'ü konut, 1595'i işyeri olmak üzere bölgede toplam 2 bin 778 bağımsız bölüm inşa edildi. Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan Haydar Aliyev İlkokulu da mimarisi ve çevre düzenlemesiyle hayranlık uyandırıyor.