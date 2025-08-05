Küresel kumpas sökülüp atıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörden arındığını ve küresel kumpasların artık etkisiz kaldığını belirtti. "Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır" diyen Bahçeli, Türkiye'yi durdurmak isteyen hiçbir dış gücün başarılı olamayacağını vurguladı.

Bahçeli, TBMM'de 48 üyeden oluşacak "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu"na MHP'nin 4 milletvekili ile katılacağını duyurdu. CHP'nin komisyona üye vermesini olumlu bulsa da, süreci önkoşullarla zorlaştırmasını eleştirdi. "Bizim komisyonumuz Türk milletidir" diyerek muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.

İSRAİL BARDAĞI TAŞIRDI

Açıklamasında İsrail'in Gazze ve Filistin'deki eylemlerini sert sözlerle kınayan Bahçeli, "İsrail artık bardağı taşırmıştır. Kudüs ve Mescid-i Aksa insanlığın ortak sorumluluğudur" dedi. Filistin'e askeri müdahale dahil caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti. MİLLİ BİR SORUMLULUK

Bahçeli, ABD-Rusya gerilimi, Ukrayna savaşı ve küresel istikrarsızlıklar karşısında milli birlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiğini ifade eden Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.