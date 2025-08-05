Sahte E-İmza çetesi çökertildi! Devlete sızmaya kalktılar, başaramadılar: Muhalefet medyasının “devletin acziyeti” yalanı çöktü!

Türkiye'de kamu kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı e-imza sahteciliğine karşı düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sahte T.C. kimlik ve sürücü belgeleri kullanarak elektronik imza üreten ve bu e-imzalarla kamu sistemlerine izinsiz erişim sağlayan 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalandığını, bu şüphelilerin 37'sinin tutuklandığını ve 150'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.
Ancak olayla ilgili kamuoyuna servis edilen bazı iddialar gerçeği çarpıtıyor.
OLAY NASIL BAŞLADI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı USOM ekiplerinin uyarısıyla başlatılan teknik incelemeden sonra 13 Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi, savcılığa başvurdu.
Bunun üzerine yürütülen çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve çok sayıda üniversitenin sistemlerine sahte e-imzalarla girildiği belirlendi. LOG kayıtları tek tek incelendi ve iki ayrı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 37 kişi tutuklandı.
Bazı şüphelilerin sahte diplomalarla kamu kurumlarına yerleşmeye çalıştığı ancak bu kişilerin kurumlara girmediği ve tüm sahte belgelerin iptal edildiği açıklandı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı dosyada sahte e-imza ile MEB ve üniversitelerin sistemlerine sızıldığını, ehliyet sınav sonuçlarının değiştirildiğini, sahte mezuniyet kayıtları oluşturulduğunu tespit etti.
34 kamu görevlisinin adına sahte e-imza çıkarılmıştı. 5070 sayılı e-İmza Kanunu'na, 6114 sayılı ÖSYM Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması yasalarına aykırı işlemler tespit edildi.
2025/34681 ve 2025/28923 numaralı iddianamelerle toplamda 199 sanık hakkında kamu davası açıldı.
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmaları başladı.
FONDAŞ MEDYA DEZENFORMASYON PEŞİNDE!
Muhalefet medyası "devletin acziyeti" yalanını ortaya attı. Yine fondaş medyada yer alan "400 akademisyene usulsüz kadro verildi" iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
Öte yandan yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü, yeni şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.