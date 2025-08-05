Sahte E-İmza çetesi çökertildi! Devlete sızmaya kalktılar, başaramadılar: Muhalefet medyasının “devletin acziyeti” yalanı çöktü!

Türkiye'de kamu kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı e-imza sahteciliğine karşı düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sahte T.C. kimlik ve sürücü belgeleri kullanarak elektronik imza üreten ve bu e-imzalarla kamu sistemlerine izinsiz erişim sağlayan 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalandığını, bu şüphelilerin 37'sinin tutuklandığını ve 150'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Ancak olayla ilgili kamuoyuna servis edilen bazı iddialar gerçeği çarpıtıyor.