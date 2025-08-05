Tarihi komisyon bugün toplanıyor

İyi Parti dışındaki tüm partilerin üye verdiği Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de Meclis Tören Salonu'nda toplanacak. Meclis resepsiyonlarının verildiği salondaki tüm hazırlıklar dün tamamlandı. Komisyonun rahat çalışabileceği şekilde Tören Salonu'na masalar, sandalyeler yerleştirildi. 51 kişiden oluşan ancak İyi Parti olmadığı için 48 üye ile çalışacak komisyonun ilk günkü gündemi çalışma kurallarını belirlemek olacak. Komisyonun haftada kaç gün çalışacağı, hangi saatte toplanacağı, karar alınmasında uygulanacak nitelikli çoğunluğun "5/3, 3/2 ya da 4/3" mü olacağı netleştirilecek. Komisyonun isminin ne olacağı da gündem maddelerinden biri olacak.

SİLAH BIRAKMA YASASI

Komisyonun en önemli gündem maddesi Silah Bırakma Yasası'nın hazırlanması olacak. Terör örgütleri silah bırakıp kendini feshettiğinde uygulanacak hükümler burada yer alacak. Komisyon silah bırakarak dağdan inen terör örgütü üyelerinin rehabilitasyonuna odaklanacak. Uzmanlar dinlenip yapılacaklara ilişkin öneriler hazırlanacak.