Tekirdağ 90’lara döndü

CHP'liTekirdağ Belediyesi haftalardır vatandaşı mağdur etmeyi sürdürüyor. Kentte yaklaşık 2 aydır süren su kesintileri, vatandaşı canından bezdirdi. Sürekli su kesintisi yaşanan Marmaraereğlisi'nde yer alan Dereağzı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bidonlarla cami ve çevredeki çeşmelerden su dolduruyor. Mağduriyet öyle bir hâl aldı ki bazı vatandaşlar çareyi müstakil evlerine su deposu yaptırmakta buldu. İmkânı olmayanlar ise TESKİ'nin su tankerlerini bekliyor. Aralıklarla gelen suyun da pis aktığını söyleyen kent halkı, yazlıkçıların kenti terk ettiğini belirtti. Mağduriyetin bir an önce sona ermesini isteyen mahalleli, yetkililerden acil çözüm bekliyor. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ve TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) yetkilileri sorunu çözmek yerine ihmallerin çilesini vatandaşa kesiyor. Muğla Bodrum'dan gelen susuzluk görüntüleri de vatandaşın çilesini ortaya koyuyor.