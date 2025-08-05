Türk şehit çocukları kardeşleriyle buluştu

Azerbaycan'ın Lenkeran kentinde, Azerbaycan Cumhuriyeti "YAŞAT" Vakfı ve "ASAN Gönüllüleri" Teşkilatı tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. "YAŞAT" kampı tamamlandı. 27 Temmuz'da başlayan kampın son haftasında Türkiye'den 18 şehit çocuğu Azerbaycanlı kardeşleriyle bir araya geldi. Bu yıl düzenlenen 7 kampa ise 500'den fazla şehit çocuğu katıldı.

Türkiye'den gelen çocuklar, kamp süresince yalnızca eğlenceli anılar biriktirmekle kalmadı; aynı zamanda alanında uzman kişilerle buluşarak eğitici faaliyetlere katıldılar ve Azerbaycanlı yaşıtlarıyla sosyal geziler gerçekleştirdi. Kamp katılımcılarından Duru Erdoğan, Aytuğ Enes Dökmeci, Muhammet Anar, Eşgin Alasgarov ve Raşide Hüseyinzade gibi gençler, kardeşlik bağlarını güçlendiren bu kampın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞI PEKİŞTİRİYOR

"YAŞAT" Vakfı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Aralık 2020 tarihli 1203 sayılı Kararnamesi ile kuruldu. Vakıf, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması uğruna hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve savaş gazilerine yönelik sosyal destek mekanizmalarına katkı sağlamak amacıyla şeffaf, etkili ve erişilebilir bir platform sunuyor.